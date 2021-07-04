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Fethiye'de 1 çocuğun öldüğü batan teknenin kaptanı gözaltında (2)

DHA

Fethiye'de 1 çocuğun öldüğü batan teknenin kaptanı gözaltında (2)


TEKNE KAPTANI ADLİ KONTROLLE SERBEST
Muğla´nın Fethiye ilçesinde, tur teknesinin kıyıya 15 metre kala batmasıyla 1 çocuğun  ölmesi, annesi ve ablasının yaralanmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kaptan Ramazan Zor, yurt dışına çıkış yasağı koyulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  
Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHADHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-07-04 18:23:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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