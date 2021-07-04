Fethiye'de 1 çocuğun öldüğü batan teknenin kaptanı gözaltında (2)

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TEKNE KAPTANI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Muğla´nın Fethiye ilçesinde, tur teknesinin kıyıya 15 metre kala batmasıyla 1 çocuğun ölmesi, annesi ve ablasının yaralanmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kaptan Ramazan Zor, yurt dışına çıkış yasağı koyulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHADHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-04 18:23:35



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