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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistleri taşıyan otobüste yangın paniği

İHA

Turistleri taşıyan otobüste yangın paniği

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki otobüsün lastik bölümünde yangın çıktı. Yangının zamanında fark edilmesi yaşanılabilecek facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Pamukkale’ye geziye giden turistlerin içerisinde bulunduğu, Cemal B.’nin kontrolündeki 48 BF 585 plakalı otobüsün arka lastiğinde Yatağan’dan Milas’a doğru seyrederken yangın çıktı. Arka lastikteki dumanı zamanında fark ederek otobüsü güvenli bir alanda durduran sürücü Bulut, yolcuların da kısa sürede aracı terk etmesini sağladı. Lübnan, Ukrayna ve Polonyalı 36 turist yaşanan olayda korku dolu anlar yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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