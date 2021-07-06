Muğla, telafi eğitiminde etkinliğe doyacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında, Muğla’da okullarda telafi eğitimi başladı.

Telefi eğitimleri kapsamında Muğla genelinde planlanan 500’e yakın eğitim faaliyetiyle öğrenciler; Muğla'nın tarih kokan, doğayla iç içe, yeşilin ve mavinin sarmaş dolaş olduğu mekânlarında eğlenerek öğrenirken tarihe, sanata, spora, oyuna doyacaklar.

Öğrencilerin yaz dönemi boyunca güzel bir telafi dönemi geçirmesi için okçuluktan, oryantiringe, müze gezilerinden, ebru sanatına kadar binlerce etkinliğin yer aldığı program, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.

Salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibarıyla Muğla’da 500’den fazla okulda başladı. “Telafide ben de varım” programı öğretmenlerin özverili çalışmaları ve öğrencilerin istekli katılımlarıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle dolu rengârenk bir telafi programını kapsıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak etkinlikler yer alıyor.

"Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay; “Bu yaz tatilinde öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istiyoruz. Bu yaz tatili diğerlerinden çok farklı olacak. Okullarımız yaz boyunca kapılarını öğrencilerimiz için sonuna kadar açık tutacak. Öğrencilerimiz eğlenerek öğrenirken tarihe, sanata, spora ve oyuna doyacaklar. Velilerimiz, okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinlikleri telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden takip ederek öğrencimiz için istediği okulda, dilediği etkinliklere başvuru yapabilirler. “Telafide bende varım” diyerek zorlu geçen salgın sürecinin olumsuz etkilerini hep birlikte ve elbirliğiyle kısa zamanda ortadan kaldıracağız” dedi.

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