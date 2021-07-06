O sanığın cezası belli oldu 2 arkadaşını öldürüp ormana kaçmıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O sanığın cezası belli oldu 2 arkadaşını öldürüp ormana kaçmıştı

İHA

O sanığın cezası belli oldu 2 arkadaşını öldürüp ormana kaçmıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen yıl 2 mesai arkadaşını silahla öldüren Mehmet Veysi Alp, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 3 Temmuz günü sabaha karşı Gölköy Mahallesi’ndeki bir su ürünleri işletmesinin lojmanında meydana geldi. İşletmede çalışan Mehmet Veysi Alp, kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle mesai arkadaşları 39 yaşındaki Hasan Yanik ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu’nu tabanca ve pompalı tüfekle vurup kayıplara karıştı. Olayda Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde, Hasan Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan ve ormanda kaldığı öğrenilen saldırgan, olaydan 3 gün sonra 6 Temmuz’da Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir börekçide yakalandı.

"3 kişiyi öldürmek için plan yapmış"
Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek 3 kişiyi öldürmek için plan yaptığını fakat mermisi bittiği için S.B. adlı çalışanı öldüremediğini söyledi. Olayla ilgili dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Veysi Alp cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ifadesinde haksız tahrike kapıldığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın çifte cinayeti planlayarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

“Planlayarak işlenmiş suç, haksız tahrike yer yok”
Hamdi Ekim Serdaroğlu’nun avukatı Ergin Cinmen, yaptığı açıklamada, “Sanık mesai arkadaşlarının kendisine hakaret ve küfür ederek tahrik ettiğini, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat bahsettiği hakaret ve küfür olaydan bir ay önce olmuş. Sanık, bu süreçte plan yapmış. Olaydan bir gün önce ormanlık alana yiyecek içecek koymuş. Saldırıdan sonra da ormana kaçmış zaten. Tasarlayarak işlenmiş cinayet. Saldırının planlı olmasından dolayı mahkeme heyeti haksız tahrik indirimine yer olmadığına kanaat getirerek 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla, telafi eğitiminde etkinliğe doyacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında, Muğla’da okullarda telafi eğitimi başladı.
YEREL HABERLER Muğla, telafi eğitiminde etkinliğe doyacak Milli ...
Milas'ta otluk yangını
YEREL HABERLER Milas'ta otluk yangını
‘Kara’ yaşam mücadelesini Muğla’da kazandı Uşak’ta trafik kazası geçiren ve sonrasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak vücudunda 30 saçma olduğu tespit edilen ‘Kara’ isimli köpek Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile 1 aylık yaşam mücadelesini kazandı.
YEREL HABERLER ‘Kara’ yaşam mücadelesini Muğla’da kazandı Uşak’ta ...
Özdemir ve İçöz’ün isimleri tiyatro salonlarında yaşatılacak Menteşe Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında Zihni Derin Alışveriş Merkezindeki Menteşe Belediye Tiyatrosunun gri salonuna Turan Özdemir, kırmızı Salonuna ise Ayhan İçöz isimleri verildi.
YEREL HABERLER Özdemir ve İçöz’ün isimleri tiyatro salonlarında ...
Bora Gencer: “Baba oğul müzisyen olmak çok zor”
YEREL HABERLER Bora Gencer: “Baba oğul müzisyen olmak çok zor”
Vali Tavlı hastanelerde incelemelerde bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.
YEREL HABERLER Vali Tavlı hastanelerde incelemelerde bulundu Muğla ...
Büyükşehir Konservatuarında eğitimler devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında kurduğu konservatuarda eğitimler devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuarında eğitimler devam ...
Yeni organik içecek yeme-içme sektörüne tanıtıldı
YEREL HABERLER Yeni organik içecek yeme-içme sektörüne tanıtıldı
Milas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Milas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 ...
Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
YEREL HABERLER Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
Muğla’ya ‘Mavi’ yakıştı Türkiye’de aşılanma rakamlarını açıklayan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş üstü ilk doz aşılanma oranında Muğla yüzde 80 oranına ulaşarak pandemi başladığından bu yana kullanılan ‘Muğla’ya Yeşil ve Mavi Yakışır’ sloganı sonrası Türkiye’de maviye dönen ilk il oldu
YEREL HABERLER Muğla’ya ‘Mavi’ yakıştı Türkiye’de aşılanma ...
Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti
YEREL HABERLER Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti
Ömür Gedik sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Ömür Gedik sevenleriyle buluştu
Kaymakam Böke’den balık çiftliklerinde inceleme
YEREL HABERLER Kaymakam Böke’den balık çiftliklerinde inceleme
Muğla'da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı
YEREL HABERLER Muğla'da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı Tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı Tohumculuk, ...
Milas'ta araç yangını
YEREL HABERLER Milas'ta araç yangını
Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü
3 bin atık malzemeden 2 yılda at yaptı; 50 bin lira fiyat biçti
YEREL HABERLER 3 bin atık malzemeden 2 yılda at yaptı; 50 bin lira ...
Turistleri taşıyan otobüste yangın paniği
YEREL HABERLER Turistleri taşıyan otobüste yangın paniği
Bodrum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Vali Tavlı, vatandaşları aşı olmaya davet etti Türkiye’de en fazla aşılamanın yapıldığı Muğla’da aşılama çalışmaları aralıksız sürerken, 3’üncü doz aşısını yaptıran Muğla Valisi Orhan Tavlı vatandaşları aşı olmaya davet etti.
YEREL HABERLER Vali Tavlı, vatandaşları aşı olmaya davet ...
126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı 