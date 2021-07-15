Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede (2)

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7'Sİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-15 18:59:51



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