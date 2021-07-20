Kenan Doğulu'dan Bodrum konseri



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)ŞARKICI Kenan Doğulu, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatroda konser verdi.

Yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, ilk olarak 'İlk Adımı Sen At' şarkısını seslendirdi. 'Ara Beni Lütfen', 'Tencere Kapak' ve 'Kandırdım' şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren Doğulu, pandemide görev alan sağlık çalışanlarını da unutmayarak 'Doktor' şarkısını söyledi.

Tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman; sahnede Kenan Doğulu'ya eşlik etti.

Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu da konseri izleyenler arasında yer aldı.DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-20 13:51:59



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