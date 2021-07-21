Açık denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı Datça Knidos açıklarında makine arızası yapan lüks yat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında makine arızası yapan lüks yat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bot tarafından kurtarıldı

Knidos açıklarında seyir halinde olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu lüks yat makine arızası sonrası Datça ile Yunanistan'ın Kos adası arasında sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM6 hızlı tahlisiye (Can kurtarma) botu bölgeye sevke dildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu yat KIYEM6 botuna yedeklenerek Bodrum Karaada limanına çekildi.

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