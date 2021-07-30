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Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü

DHA

Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü


Hande NAYMAN Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor.  Havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, sabah yeniden başladı.
Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Alevler İçmeler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken, ekipler yangının yakıt tanklarına ulaşması yoğun çaba onucu son anda önlendi. Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi'ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi'nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası'na ait Balevi'ne zarar verdi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Marmarisİçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı.
ALEVLERİN ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Alevlerin ilerlediği kırsal Bayır ve Turunç Mahalleri de boşaltıldı. Helikoptermerin çalışmadığı gece boyunca toplam 30 orman ve belediye işçisi karadan alevlere müdahale etti. İçmeler Mahallesi'nde, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenilen Akdemir'in yaşamını yitirmeden önce yangında çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak, yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını öğrenildi. Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı da öğrenildi.
GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER
Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Yerleşim yerlerine 50100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etti. İlçede yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.
Yangın sabah saatlerinde de etkisini sürdürürken, havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarında 3 helikopterle yeniden başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Hande NAYMAN Cavit AKGÜN
2021-07-30 09:00:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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