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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadı" "Son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadık, ancak son 9 günde 15 büyük yangın yaşadık. Toplam 16 uçak, 56 helikopter ve 7 jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor" "Rusya’dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna’dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya’dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan’dan 1 amfibik uçak, İran’dan 1 tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbeycan’dan da 1 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Yangından etkilen ve hastanelere müracaat eden 552 kişi var” "Provokasyon amaçlı 3 bin 246 içerik tespit edildi, bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadı" "Son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadık, ancak son 9 günde 15 büyük yangın yaşadık. Toplam 16 uçak, 56 helikopter ve 7 jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor" "Rusya’dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna’dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya’dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan’dan 1 amfibik uçak, İran’dan 1 tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbeycan’dan da 1 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Yangından etkilen ve hastanelere müracaat eden 552 kişi var” "Provokasyon amaçlı 3 bin 246 içerik tespit edildi, bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanan sahalara en kısa zamanda her Türk vatandaşı için 3 fidan dikeceklerini belirtirken, Kemerköy Termik Santrali'nde ciddi bir hasarın yaşanmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise provokasyon amaçlı 3 bin 246 içerik tespit ettiklerini, bunlardan 172’si hakkında işlem gerçekleştirdiklerini belirti.

Muğla’da 29 Temmuz’da orman yangınları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla genelinde bir hafta yağış beklenmediğini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Cuma günü rüzgarın güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ile 40 kilometre hızıyla esmesi bekleniyor. Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ile 50 kilometre ondan sonra da 60 kilometre. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem, günlük yaklaşık yüzde 20, gece de 40 ile 50 civarında. Bildiğiniz üzere burada hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de AFAD’ın ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 5 il 18 ilçe ve 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar orta altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3 bin 961 küçükbaş, bin 350 tarımsal yapı, bin 137 aletmakine ve 2 bin 88 ton depo ürünü hasar görmüştür. Bunların tazminiyle ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. Bugüne kadar 108 milyon TL sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve bunların da çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Santralda çok ciddi hasar oluşmadı”
Kemerköy Termik Santrali’ndeki yangınla ilgili konuşan Pakdemirli, “Yangın Kemerköy’de santralinin şaft sahasına atladı ve ondan sonra da karşı tepeye atlayarak devam etti. Konuyla alakalı Enerji Bakanımız gerekli incelemeleri yaptı. Ancak ilk tespitlere göre Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadan bu konuyu atlatmış oldu” dedi.

“16 uçak, 56 helikopter ve 7 jandarma helikopteri destek veriyor”
Sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmanın doğru olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, “Bunlarla beraber diğer makine ve tesisat ile insan sayıları üzerinde durmamız gerekiyor. Artan yangınlara karşı hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca artırdık. Örneğin 28 Temmuz’da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ederken 31 Temmuz’da 107’ye ulaşan yangınlara 6 uçak, 36 helikopter ve 736 arazözle müdahale ettik. Yine 4 Ağustos’tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadık, ancak son 9 günde 15 büyük yangın yaşadık. Toplam 16 uçak, 56 helikopter ve 7 jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor” dedi.

“Farklı ülkelerden 23 hava aracı destek verdi”
Yangınlara farklı ülkelerden de 23 hava aracının filoya destek verdiğini belirten Pakdemirli, “Rusya’dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna’dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya’dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan’dan 1 amfibik uçak, İran’dan 1 tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbeycan’dan da 1 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Azerbeycan’dan 53 yangın söndürme aracı ve 500 personel aramıza katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı da burada bizimle beraber. Katar’dan 65 arama kurtarma personeli de sahada çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“Her Türk vatandaşı için 3 fidan dikeceğiz”
Kamuoyunda sürekli yanan alanlar ile ilgili spekülatif yorumlar yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Anayasanın 164’üncü maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yangından sonra fidan dikimi başlayacak. Yeni ağaçlandırma yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe nefes kampanyası ile toplam 252 milyon fidan ki bunun şöyle bir önemi var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için 3’er fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız vatandaşımızla beraber el ele sahada dikmek. Yangınlarla mücadele eylem planları ve kürsel ısınma ve iklim değişikliğine göre hem kamuda hem bizim Bakanlığımızda revize edileceğini de söylemek isterim. Kamu kurumları ve belediyeler arasında koordinasyonun biraz daha güçlendirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerimi daha önceden ifade etmiştim. Orman köylülerimizin daha fazla desteklenerek, ormana daha fazla sahip çıkılmasını sağlayacağız” dedi.

“Akdeniz’de ‘Yangınlarla Mücadele Birliği’ şart”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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