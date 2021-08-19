Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde

– 28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen 14 sanıktan Çetin Doğan ve Çevik Bir, Covid19 testinin ardından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yaz aylarını Bodrum’da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum’da, Çevik Bir ise BodrumMilas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. 28 Şubat’ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.



Covid19 testi yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid19 testleri tamamlanan 28 Şubat’ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiler.



“Üzülmesinler”

Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi. 28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.

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