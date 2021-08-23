Yangında mağdur olan aileler için fotoğraf sergisi düzenlediler

Muğla’da 11 gün süren orman yangınlarından etkilenen ailelerin üniversitede okuyan çocukları için Bodrum ilçesinde 'Başarım Sensin Derneği' tarafından MGallery The Bodrum Hotel’de fotoğraf sergisi düzenlendi.

Bodrum’da sanatla turizmi bir arada sunan MGallery The Bodrum Hotel’de Başarım Sensin Derneği tarafından yangınlardan etkilenen ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına eğitim bursu vermek için fotoğraf sergisi düzenledi. Gençlerin burslarını karşılamak için düzenlenen Ağaç Sevgisi ve Bilgeliği konulu serginin Bodrum ayağı gerçekleşti. Ece Çakıroğlu tarafından çekilmiş sanat fotoğraflarından oluşan sergi büyük beğeni topladı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Alemdar Manav, Sanatçı Ece Çakıroğlu ve Yasemin Delibalta'nın katkılarıyla düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.

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