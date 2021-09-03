Seydikemer’de trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Fehmi A. yönetimindeki 48 BBC 38 plakalı motosiklet ile Hanife K. idaresindeki 48 JR 208 15 Plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yer savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Fehmi A. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.