Heykeltıraş Denge: 'Sanayi Ağacı' heykelinin gerçek sahibi sanayi esnafı



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sanayi sitesi girişine yerleştirilen 'Sanayi Ağacı' heykeli, daha açılışı bile yapılamadan, tartışma konusu oldu. Esnafının habersiz olması nedeniyle açılış töreni ertelenen heykel için sosyal medyadan anlamından çok görsel eleştirilerde bulunularak 'demir yığını', 'hurda yığını' gibi eleştiri yapılması esnafı üzdü. Heykeltıraş Elbruz Denge (52), bu heykelin gerçek sahibinin kendi atölyesinden iş aletlerini veren sanayi esnafı olduğunu belirtirken, sanayi esnafından İsa İnan ise "Bu heykel alın terimizin eseridir. Yağ, pas ve kirimizin heykelidir. Çünkü yıllarca biz bu dallardan beslendik ve onurumuzu bu günlere taşıdık" dedi.

Demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığında yapılan heykel için önceki gün açılış töreni düzenlendi. Ancak açılışta Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bir sürpriz ile karşılaştı. Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın törenden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında açılışını yapmayacağını söyledi. Açılışı 11 Eylül'e erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını yapmam. Açık ve net söylüyorum. Esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi.

Açılışı ertelenen heykel sosyal medyada da tartışma konusu oldu. 'Demir yığını', 'hurda yığını' diyerek eleştirilen heykele sanayi esnafı sahip çıktı. Heykelin fikir babası Heykeltıraş Elbruz Denge, heykelin gerçek sahibinin sanayi esnafı olduğunu söyledi. Denge "Bu heykel, belediyenin yaptırdığı bir heykel değildir. Açılışta yaşanan ise bir organizasyon sorunudur. Belediyenin, heykelin konulacağı alanı düzenlemesi, teşekkürü hak eden önemli bir jesttir" dedi.

'BUNLAR GERÇEK, SÜS DEĞİL'

Esnafın iş aletlerini heykel için verdiklerini belirten Denge, "Bu aletlerin üzerine kendi el yazılarıyla isimlerini yazdılar. Hatta benimle heykelin masrafına ortak oldular. Bu heykel esnafındır ve bizim için gerekli bir simgedir. Bir heykelde güzellik arayışı anlaşılır. Ancak anlam arayışı eksik kalmasın. Heykelin bizim için anlamı önemlidir. İş aletlerinin üzerinde alın teri, emek, yağ, pas var. Bunlar gerçek, süs değil" diye konuştu.

'BU HEYKEL YAĞ, PAS VE KİRİMİZİN ESERİDİR'

Datça sanayi esnafından 60 yaşındaki İsa İnan da "Bu heykel, alın terimizin eseridir. Kuşlar döndüklerinde konacak bir dal bulabilsinler diyedir, aşk. Bizler burada yapılan ağacı alın terimizle yoğurduk ve emeğimizle suladık. Bu heykel yağ, pas ve kirimizin heykelidir. Çünkü yıllarca bu dallardan beslendik ve onurumuzu bu günlere taşıdık" dedi. Bu heykelin varlığının sanayi esnafı için çok büyük öneme sahip olduğunu belirten İnan, "Burada her dalda bir imgenin gizlendiğini ancak içten olan yürekler görebilir. Ölü olan gözlere gösterilecek bir olgumuz yoktur. Görmek anıların anlamıdır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-09-05 17:19:57



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