Belediye ekipleri okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 20212022 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlığının öncelendiği çalışmada okullar dezenfekte edilerek eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Bodrum Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmesi için başlattığı çalışmalarda, Covid19 ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı kapsamlı bir şekilde temizlik çalışmaları yürütüyor. Temizlik ekipleri gelen talepler doğrultusunda ilçede bulunan Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu, Bodrum Amiral Turgut Reis İlkokuluOrtaokulu, Merkez Turgutreis Ortaokulu, Bodrum Anadolu Lisesi, Hüseyin Boyacı İlkokulu, Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi, Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu, GülümserMehmet Danacı İlk ve Ortaokulu, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaz Tepe İlkokulu ile Vedat Türkmen Ortaokulu’nda bahçe yıkama ile süpürme, bina içi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda Bodrum Belediyesi tarafından yarımada genelinde çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

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