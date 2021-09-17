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Yerel eşitlik eylem planı’ çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor

İHA

Yerel eşitlik eylem planı’ çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor

Bodrum Belediyesi'nin Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolü'nü imzalamasının ardından uygulamaya konulan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' çalışmaları sürüyor. Bilgilendirme toplantılarına katılım sağlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yol haritası oluşturduğuna dikkat çekerek ''Herkes için erişilebilir bir hayat kurmak görevimiz'' diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitliği Şartı kapsamında hazırlanacak olan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İlknur Üstün’ün danışmanlığında, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden oluşan komisyon üyeleriyle birlikte Yerel Eşitlik Eylem Planı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Yerel eşitlik eylem planı sürecinin nasıl uygulanacağı konusunda fikir alışverişlerinin gerçekleştirildiği toplantıların ilk gününde; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle bir araya gelindi. Toplantıların ikinci gününde belediye meclis üyeleriyle buluşmalar düzenlenirken, son gün de ilçedeki muhtarlarla sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği ile ilgili bilgilendirme görüşmeleriyle geçti.

Bu toplantıların, Bodrum Belediyesi’nin Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolü'nü imzalaması sonucunda, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden İlknur Üstün, ”Bu protokolün imzalanması Bodrum Belediyesi’nin ve Bodrum Belediye Başkanı’nın bu konudaki siyasi iradesinin önemli bir göstergesi. Bodrum’da uzun yıllardır süregelen kadınların örgütlü bir mücadelesi var. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin belediye izleme çalışmalarını gerçekleştirmesi, belediyede eşitlik için bazı mekanizmaları oluşturması, eşitlikçi politikalar geliştirmesi konusunda hem kamuoyu baskısı yaratması hem çeşitli istişarelerde bulunması gibi olumlu süreçlerden geçildi. Bunlara şu anki yönetimin de son derece olumlu ve iş birliği içinde yanıt vermesi de işin güzel yanı oldu. Ben de organize edilen bu toplantılarda paydaşlara, yerel eşitlik eylem planının hazırlanması, uygulanması denetlenmesi gibi süreçlerde önemli olan noktaların ne olduğunu, eylem planının Türkiye’de ve dünyada nasıl hazırlandığı konularındaki deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Burada en önemli şey Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın en başından beri kararlı tutumu ve bunu sürekli olarak kamuoyu önünde deklare ederek, hem iş birliğine hem öğrenmeye hem de birlikte yürümeye açık tutumu. Bir yerde ışık olduğunu görmek umut verici çabaları ve ilerlemeleri görmek çok güzel. İnanıyorum ki bu eylem planı; hayal ettiğimiz, yaşamak istediğimiz, hak ettiğimizi düşündüğümüz yeri yaratmada iyi bir adım olacaktır” dedi.

İlknur Üstün’ün toplantılarda çok güzel bir örnek verdiğini ifade eden Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, “Siz bir ihtiyacı tespit etmek için kapıyı çaldığınızda kapıyı kimin açtığı ihtiyacı belirlemek için yeterli değil. Çünkü o evde yaşanan eşitsizlikler ve farklılıklar vardır. Onun bütününü bilmezseniz sadece kapıya çıkan kişinin ihtiyaçları üzerinden bir Bodrum yaratmaya çalışırsanız bu belli ki tek tip olacaktır. Dolayısıyla biz bir kentte Yerel Eşitlik Eylem Planı yaparken bütün kentin, evleri dahil başka bir şiddetsiz ve eşitlikçi kente dönüşmesinden bahsediyoruz. Bunu bugün konuşuyor olabilmenin kendisinin çok önemli ve dönüştürücü olacağını düşünüyorum. Bu sürecin Bodrum’da her evin kapısını çalarak yapabileceğimize ben gerçekten çok inanıyorum” diye anlattı.

Başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere toplantılara katılım sağlayan herkesin eşitliğin sağlamasına dair inancını ve kararlılığını gördüklerini söyleyen Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Şefi Esra Kıymaz, “Toplantıların çıktıları gösteriyor ki; hepimizin eşitliğe ve adalete ihtiyacı var ve herkesin bu anlamda ihtiyaçları farklı. Tam da bu noktada eşitliği yerelde sağlama çabasına girişmek, mağdura yardım etme anlayışını ortadan kaldıran, hiç kimsenin eşitsizliğe maruz kalmayacağı bir kent oluşturmayı hedeflemek demektir. Bizler yola çıktık. Tüm Bodrum’un katılımıyla bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu noktada hatırlatmak isterim; toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınerkek eşitliğini değil, toplumun her kesimi arasındaki eşitliği ifade eder. Eşitlik kavramının içselleştirilemediği bir toplumda sadece kadınlar değil, yaşlılar, çocuklar, gençler, engelliler, lgbti+ bireyler ve göçmenler gibi tüm gruplar her an şiddetle karşı karşıyadır'' uyarısında bulundu.

Başkan Aras: eşitlik herkese lazım
Eşitlikçi bir kent, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapan Başkan Aras, “Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yol haritası olarak belirlenmesi ve bir an önce hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Herkes için eşit, erişilebilir bir çevre ve sosyal hayatı kurmak hepimizin görevi. Yerel yönetim olarak kadınların ve dezavantajlı grupların ve ayrımcılığa uğrayan tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenmekte kararlıyız. Herkes için kapsayıcı eşitlikçi katılımcı bir yaklaşım geliştirmek istiyoruz. Bu bütüncül yaklaşılması gereken bir konu. Herkesin bu işi sahiplenmesi gerekmekte. Bizim de belediyede toplu bir bakış açısına ihtiyacımız var. Sadece yönetim kademesinde değil, belediye tüm kadrolarıyla bu işi sahiplenmek zorunda ve bu prensipleri içselleştirmek durumunda. Bunun için bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kademesinden başlayarak tüm kadromuz bu eğitimden geçmek durumunda. Çünkü eşitlik hepimize lazım” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi bundan sonraki süreçte sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşehri örgütleri ve resmi kurumlar ile katılımcı toplantılar ile toplantılarına devam edecek.

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