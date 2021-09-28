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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

İHA

Bodrum’da kül olan ormanlar yeniden yeşeriyor

Ağustos ayında Bodrum’da 11 gün süren yangın felaketinin ardından siyaha bürünen ormanlar tekrar yeşermeye başladı. Yanan ağaçların köklerinden yeşeren filizler görenleri sevindirdi.
Ağustos ayında 11 gün süren ve Bodrum’un ciğerlerini yakan yangınların ardından yaklaşık 1,5 ay sonra siyaha bürünen örtünün içerisinde çıkan yeşil filizler görenleri sevindirdi. Yanan bölgelerin neredeyse tamamında yeniden görülen yeşil bitki örtüsü doğanın kendi kendini yenilediğini gözler önüne serdi.
Bodrum, 1 Ağustos günü başlayıp 11 gün süren ve yaklaşık 12 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın binlerce ağacı küle dönmüştü. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede 45 gün sonra yanan bölgelere siyah bitki örtüsünün yerini yeşil bitki örtüsüne bırakmaya başladı. Yağmur yağmamasına rağmen 45 günlük kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren filizler yavaş yavaş siyah bitki örtüsünün üzerine güneş gibi doğdu. Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, bölgede yaşayan halk ise yaralarını sarmaya devam ediyor.

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