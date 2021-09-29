YİKOB’tan Anastasiapolis Antik Kentine destek Arkaik dönemden Roma dönemine kadar uzanan arkeolojik bulgular sunan ‘Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti’nin onarım ve çevre düzenleme uygulama işi Muğla YİKOB tarafından gerçekleştirilecek.

Muğla’da yürütülen arkeolojik kazılara desteğini sürdüren Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Bodrum Mazı’da yer alan Kazı Bilimsel Danışmanlığını Prof. Dr. Hatice Özyurt Özcan’ın yürüttüğü Bodrum ilçesine bağlı Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalamıştı.

Bodrum’a 20 km uzaklıkta, etrafı dağlarla çevrili küçük bir körfez görünümündeki Kissebükü Koyu, Kıyı Karia’nın iki önemli antik kentinin Keramus ve Halikarnassus’un sahil yönündeki kesişme noktalarından birini oluşturuyor. Kissebükü Koyunun Geç Antik Çağın’daki isminin Anastasiopolis olduğu ileri sürülürken, MS 5’inci yüzyılın başlarında kurulduğu, kentin MS 7’inci yüzyılda Arap akınlarının başlamasıyla diğer sahil kentleri gibi terk edildiği düşünülüyor.

Koyun kuzeyinde, liman yapılarının yanı sıra, kilise ve mezar yapısı ile kuzeydeki yamaçlara doğru devam eden işlevlerini henüz belirlenemeyen birçok yapı kalıntısı bulunuyor. Limanın batısındaki sahil boyunca kentin önemli dini yapıları kıyı çizgisine paralel olacak şekilde sıralanırken, bunlar; vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik bir şapel ve hamam.

Kıstağın güneyinde ise iki katlı düzenlenmiş kamu yapıları, hamam, karşılıklı sokaklar, konutlar, kule ve sarnıçlar bulunuyor. Cumhuriyet dönemine ait sarnıç, konut ve şehit mezarı kentteki Türk dönemi izlerini oluştururken, Kissebükü anıtsal kalıntılarının yanı sıra uzun sahil şeridi ile deniz turizminin de önemli uğrak noktalarından biri durumunda.

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