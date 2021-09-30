Fethiyespor'da Cihan imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Fethiyespor'da altyapıdan yetişen Cihan Kazan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cihan Kazan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbol okulu dahil olmak üzere alt yaş kategorilerinde takımımızın formasını terleten Cihan Kazan, teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda profesyonel sözleşmeye imza attı. Cihan'ın imzası ile birlikte son 2 sezonda altyapımızdan 4 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalamış olduk. Birlikte nice başarılara Cihan Kazan" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-09-30 10:51:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.