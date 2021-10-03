Bodrum Belediyesi mahallelere afet müdahale kabinleri yerleştiriyor

Bodrum Belediyesi tarafından projesi oluşturulan ve olası afetlere ilk müdahale için üretilen afet müdahale kabinleri mahallelere yerleştirilmeye başlandı. Kabinler içerisinde çok sayıda acil müdahale malzemesi yer alıyor.



Hayırseverlerin katkısıyla yapılan ve yangın, deprem gibi olası afetlere hızlı müdahale etmeyi sağlayacak afet müdahale kabinlerinin Bodrum genelinde 36 mahalleye yerleştirilmesi planlanıyor. Kabinler içerisinde yangın tüpleri, jeneratör, elektrikli testere, baret, kazma, kürek, el feneri, kafa feneri, yanmaz eldivenler gibi destek malzemeleri bulunuyor.



Kabinler yangınlara ilk müdahaleye destek olacak

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında, ilk etapta Cumhuriyet, Bahçeyaka, Çamlık, Çamarası, Çiftlik, Kızılağaç, Kumköy, Sazköy ve KaraovaYeniköy Mahallelerine yerleştirilen afet müdahale kabinlerinin kısa süre içerisinde toplam 36 mahalleye konulacağı bildirildi.



Yangınlara ilk müdahalede önemli bir faktör olacağı değerlendirilen kabinlerin mahalle muhtarlarının takip ve kontrolünde olacağı öğrenildi.

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