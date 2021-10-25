Marmaris’te 94 düzensiz gömen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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