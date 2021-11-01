Bodrumspor'da galibiyet coşkusu

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 1 puan toplayıp zirve yarışında yara alan Bodrumspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir'le çıktığı ilk maçta Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar maçın ardından büyük coşku yaşarken, takım zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Güzel bir galibiyete imza attıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Oyuncularımı kutluyorum. Kısa zamanda takımla çalıştım. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. Topladığı 19 puanla zirvenin 3, Play-Off hattının 1 puan gerisinde olan Bodrumspor bu hafta evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-11-01 11:55:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.