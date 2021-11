Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği

Muğla’da çıkan orman yangılarında zarar gören arıcılara arı yemi desteğinde bulunuldu.

Marmaris'te 29 Temmuz günü çıkan orman yangınlarında arıcıların kovanlarını koyduğu alanlar ve arıların beslendiği ağaçlar yandı. Arıcılara daha önce yapılan maddi ve ekipman desteğinin yanında arıları için de düzenlenen törenle arı yemi dağıtılmaya başlandı. 636 arıcıya 76 ton arı yemi dağıtılırken, dağıtımların devam edeceği ve Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlarda zarar gören toplam 2 bin 97 arıcıya 255 ton 480 kilogram arı yemi dağıtılacağı öğrenildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan dağıtım töreninde konuşan Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, "Marmaris’e gelince o acı günlere dönüş oluyor. Zaten hatırlamamak elde değil. Belki de yüz yılda bir yaşanabilecek bir afet görmüş, yaşamış olduk. Marmaris bu afeti belki de en yakın yaşayan ilçemiz oldu, en çok zarar gören ilçemiz oldu. O dönemde bizim birinci önceliğimiz her zaman vatandaşımızın canına zeval gelmesin, canına bir şey gelmesin, evine bir şey gelmesin, zarar görmesin yaklaşımıyla can ve mal güvenliğini önceleyerek mücadele etmeye çalıştık. Bu süreçte şehidimiz de oldu, Allah rahmet eylesin. Şimdi yaraları sarma zamanı. Tabii ormanlarımızı eski haline getirmeye çalışıyoruz. Rehabilitasyon çalışmaları çağdaş teknikler kullanılarak sürüyor. Şu anda kesimlerimiz yapılıyor, ağaç dikimi için yerler hazırlanıyor. Binlerce işçimiz şu anda ormanlarımızda çalışıyor. Destek ve yardımların devam ettiğini ifade etmek adına bal üreticilerimize de hasar tespit

ödemelerimiz devam ediyor, çalışmalar devam ediyor’’ diyerek, arıcılara temsili olarak birer teneke arı yemi takdim etti.



"Siz üreticileri mağdur etmeyeceğiz"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise şunları söyledi:

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Siz üreticileri mağdur etmeyeceğiz. Ankara’dan ne destek gerekiyorsa hepsini size yansıtmaya kararlıyız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel mecralarda gerçekten uzak, vatandaşı devlet ile karşı karşıya getirecek söylemlere kulak asmayın. Yok arıcı bitti, bal bitti söylemleri yalan. Ne arıcıların ölmesine izin veririz ne de bizim ölmemize. Arıcılarımız olarak sizler, çam balı ile Muğla’nın en büyük markasısınız. Bugün yangılarda zarar gören 636 arıcımıza 76 ton arı yemi dağıtılacaktır. Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerimize yangınlarda zarar gören 2 bin 97 arıcımıza 255 ton 480 kilogram arı yemi dağıtılacaktır."

Saylak, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise dağıtımların devam edeceğini belirterek, "Cumartesi Milas’ta, pazartesi Köyceğiz'de dağıtacağız. İl genelinde 2 bin 100 arıcıya 490 bin kovan için 255 ton arı yemi desteği vereceğiz. Bunun devamında hemen önümüzdeki hafta yeni bir ihaleye çıkıyoruz. Yine 1,5 milyon liralık arı yemi ve arı keki alımı gerçekleştireceğiz. Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey'in talimatlarıyla Valimiz Orhan Tavlı’nın destekleriyle ve hayırseverlerin yardımları ile asla arıcılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Devletimiz burada inisiyatif alıyor, elindeki bütün bütçe kaynaklarını gönderiyor, yeter ki Muğla çam balı üreticileri ve arıcılara mağdur olmasın" açıklamasında bulundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Ülke olarak çok büyük bir yangın afetinden çıktık, bu yangınlardan çok güzel dersler çıkardık. Yangınları önleme, yanan alanları yeniden rehabilete ederek, yeşillendirme açısından çalışmalarımız devam ediyor. Burada toplanma sebebimiz arıcılarımıza destek olmak. Bizler, devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız bu böyle bilinsin" dedi.

Törene katılan bal üreticisi Ramazan Cantürk (55), "Arı yemi dağıtacakları için geldik, devletimizin arıcıların yanında olmasından dolayı mutluyuz. Yangında benim arılarım başka bir yerdeydi, o sebepten çok zarar görmedik. Milli parklar açıldı, ben arılarımı Balan Dağı'na götürüyorum, orada püren balı için arılarım konaklıyor" dedi.



"Şimdi yaraları sarma zamanı"

Baba mesleği arıcılığı 30 yıldır sürdüren Kudret Arslan ise, "Bugün arı yemi dağıtıyor devletimiz, yetkililer burada. İnşallah devamı gelir. Yangında malzemelerim zarar gördü ama arılarım görmedi. Hemen Selimiye tarafına kaçırdık. Allah'a şükür bir kaybımız olmadı ama bal ve doğa olarak kaybımız büyük" şeklinde konuştu.

Törene Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, arıcılar ve aileleri katıldı.

