İlk defa Anıtkabir’i ziyaret edecekler Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e hiç gitmemiş Muğlalı 198 kadını gönderdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Muğla genelinde daha önce Anıtkabir’e gitmemiş 198 kadını “Muğlalı Kadınlar Ata’sıyla Buluşuyor” adı altında 5 otobüsle Anıtkabir’e uğurladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen uğurlama töreni öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Anıtkabir’e gidecek vatandaşlar ve yakınları ile bir araya geldi.

Anıtkabir’e gidecek olan Ömrüye Arslan ve Ayşe Çırpan, duygulandıklarını ve ilk kez Anıtkabir’e gitmekten mutlu olduklarını söylerken Himaye Ersoy ise, “Gözümüzü Atatürk’le açtık onunla kapatacağız. Bu nefes bu beden de olduğu sürece Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından asla yılmayacağız. Çünkü bizi doğruya götürecek tek yol onun ışığı ve fikirleridir.1938’de ki “8” her zaman bir sonsuzluktur ve öyle kalacak. Bize bu imkanı veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’dan Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gidecek vatandaşların uğurlama töreninde yaptığı konuşmada son yıllarda Atatürk’ü zihinlerden silmeye çalışanlara inat Anıtkabir buluşması etkinliğine her yıl devam ettiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle 1 yıllık aradan sonra bu yıl 5’inci kez Muğlalıları Atatürk’ün ebedi istirahatgahına götürdüklerini dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Çoğunluğu kadınlardan oluşan 198 hemşerimizi bugün Ata’mızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e uğurluyoruz. Onlarla Atamıza sevgi, selam ve özlemlerimizi gönderiyoruz. Bugüne kadar da 1193 hemşerimizi Anıtkabir’i, 1212 hemşerimize de Çanakkale’yi ziyaret etme imkânı sunmuş olduk. Bugün Anıtkabir’e giden 198 kişi birer elçi olduğunu, orada gördüklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini döndüğünde köyünde, beldesinde çevresine anlatacak. Özellikle son yıllarda Ata’mızı bizim zihinlerimizden silmeye çalışanlara inat onun ne kadar önemli, değerli olduğunu, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için her şeyi ile anlaşılması, öğrenilmesi ve onu daha yakından tanımanız için sizleri Ata’mızın manevi huzuruna gönderiyoruz. Anıtkabir’i ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Anıtkabir ziyareti yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Çanakkale’ye, 1974’de Kıbrıs’ta destan yazan gazilerimizi seneler sonra canlarını ortaya koydukları yavru vatana gönderdik. Bütün değerlerimizi erozyona uğratıp ülkemizin gündemine başka değerleri getirmeye çalışanlara inat, inadına Atatürk, inadına Cumhuriyet diyor, sizlere iyi yolculuklar diliyorum” dedi.

