MSKÜ Akademik açılış Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 15 Kasım Pazartesi günü 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı akademik açılış töreni yapılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 20212022 EğitimÖğretim yılı akademik açılış töreni Pazartesi günü Üniversite AKM salonunda yapılacak.
Menteşe Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde devam edecek. Salonda yapılacak törende 20202022 yıllarında dört farklı puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri verilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 20212022 Eğitim Öğretim yılı
Akademik açılış konuşmasını yapacak.
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ‘Yükseköğretimde Değişim ve
Kalite’ konulu konuşmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda üniversite öğrencilerinin TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK 2209
B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Poster sergisi açılacak.
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