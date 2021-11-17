Fethiye'de kadını otomobille ezen erkek arkadaşı tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin altında yaklaşık 80 metre sürüklenerek hayatını kaybeden kadına, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın çarptığı tespit edildi. Kadını ezdikten sonra olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 48 ACS 495 plakalı otomobil, FethiyeAntalya karayolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu’ya (46) çarptı. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen trafik ekipleri, olayı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine devretti. Ekipler, Aksu’ya otomobil ile çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Aksu'nun otomobilin altında yaklaşık 80 metre sürüklendiği belirlendi. Bölgedeki iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Aksu’ya çarpan kişinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen O.Ö. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından O.Ö. ile F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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