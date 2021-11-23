Ersun Yanal, Bodrum’da inzivaya çekildi Gelen teklifleri değerlendirmeyen Yanal, kışı Bodrum’da geçirecek

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ersun Yanal, ikametini Muğla’nın Bodrum ilçesine aldırdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe’yi şampiyonluğa ulaştıran son Teknik Direktör Ersun Yanal, ligde son olarak Antalyaspor’u çalıştırdı. Ekim ayında kırmızıbeyazlılarla yollarını ayıran Yanal, Bodrum’a yerleşme kararı aldı. Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mazlum Ağan’ın kızı İren Ağan ile evli olan ünlü teknik adam, Kumbahçe Mahallesi’nde ikamet etmeye başladı. Birçok takımdan teklif alan Yanal’ın bu teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği ve bir süre Bodrum’da yaşayacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.