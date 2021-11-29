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Caretta caretta misina kurbanı

DHA

Caretta caretta misina kurbanı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da sahilde hareketsiz bulunan, sindirim sisteminde tespit edilen 7 kancalı misina ameliyatla çıkarılan caretta caretta, 2 ay sonra öldü.
Marmaris'in turistik mahallesi Orhaniye'de ekim ayında deniz kenarında caretta caretta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kaplumbağayı Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürdü. Burada yapılan radyografi sonucunda sindirim sisteminde 7 kancalı misina olduğu tespit edilen kaplumbağa, ameliyat edildi. 'Ufuk Duru' ismi verilen kaplumbağa dün öldü.
'DENİZLERE YABANCI MADDE ATMAYIN UYARISI'
DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Eylül ayının ikinci haftası Marmaris Orhaniye'den gelen ihbar sonrası DEKAMER'e getirilerek radyografisi sonucunda 7 kancalı misinanın sindirim sisteminde olduğu görülen ve 2 aydır tedavi altında olan Ufuk Duru'yu kaybettik. Denizlere atılan misina ve olta gibi yabancı maddeler her geçen gün daha fazla deniz kaplumbağasının yaralanması ile ölmesine sebep olabiliyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-11-29 11:53:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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