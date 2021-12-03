Büyükşehir Okçuları Milli Takım Yolunda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı sporcuları Samsun’da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Milli Takım seçmelerinin ilk ayağını başarıyla geçtiler.

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Türkiye Okçuluk Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları, Samsun'da yapıldı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalara Türkiye genelinde faaliyet gösteren 80 kulüpten 225'i kadın toplam 512 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Samsun’da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Milli Takım seçmelerinin ilk ayağında önemli başarı elde ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun Makaralı Yay Genç Kadınlar kategorisinde 3’ncü olarak bronz madalya elde etti. Milli Takım seçmesi için oluşturulan havuzda Emircan Haney 2’nci, Hazan Buran 3’ncü ve Songül Lök 9’ncu sırada yer aldı. Milli takım seçmesinin ikinci ayağı Türkiye Şampiyonası adıyla 2021 Aralık ayında, 3.ayağı 2022 Ocak ayında yapılacak. Bu üç yarışmanın sonucuna göre Milli Takım seçme yarışması düzenlenecek ve oluşturulan milli takım Şubat ayında Slovenya'da Avrupa GençlerBüyükler Salon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yapılacak üç yarışmanın ardından ilk 16 da yer alacak sporcular seçme yarışmasına davet edilecek ve ilk üç sırada yer alan sporcular Türkiye Milli Takımlarını oluşturacak.

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