Bodrum’a kapı hırsızları dadandı Yağışın neden olduğu elektrik kesintilerini fırsat bilip, 15’ten fazla kapıyı çaldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerin bahçe kapıları, gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslarca çalındı. İlk belirlemelere göre 15’ten fazla evin kapısının ortada bulunmadığı öğrenildi.

Gece saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış, enerji kesintilerine neden oldu. Karanlık sokakları fırsat bilen kimliği belirsiz şahıslar, ikametlerin bahçe kapılarını çaldı. Bazı çift kanatlı kapıların tek kanadı götürüldü.

Yokuşbaşı ve Umurça mahallelerindeki vatandaşlar, dışarı çıktıklarında kapılarının yerlerinde olmadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk belirlemelere göre Yokuşbaşı ve Umurça’da 15’ten fazla kapının çalındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçe kapısı çalınan Turan Sağdıçlar isimli vatandaş, “Gece yağmur yağıyordu. Elektrikler de gelip gidiyordu. Bir ara yağmur dindi mi diye camdan baktım. Baktım kapı yok. Saate baktım 01.30’du ama kapı daha önce gitmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Sabah çıktım, sadece bizim kapı mı çalınmış merak ettiğim için etrafı dolaştım. Üstteki evlerin kapıları da yok” dedi.

Bahçesine koyduğu eski korkulukların çalınmamasına şükreden Turan Sağdıçlar, “Eski korkuluklar bahçedeydi. Onları kömürlük için kapı olarak kullanıyordum. Bunları görüp alamamışlar. Ya da gürültü olur diye almadılar galiba” diye konuştu.

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