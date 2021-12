Başkan Oktay, selzedelerle bir araya geldi Vatandaşlar, ayağında çizmeleri ile yanlarına gelen Başkan’a teşekkür ettiler

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, yaklaşık 36 saattir alanda olan ve çizmeleri ile sokak sokak selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi ekipleri, sağanak yağmur sonrası evleri su basan ve mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak için seferber oldu. Ekipler iş makineleriyle bahçe ve evlere dolan çamurları temizlemek için uğraştı. Su taşkını yaşanan mahallenin 5 sokağında hummalı bir temizleme çalışması yapan ekipler, ayrıca kepçelerle dereleri genişletip dolan tomruk ve ağaç dallarını temizledi.

Yağmurun en yoğun anında sahada olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, temizlik çalışmaları sırasında da bölgeden ayrılmadı. İçmeler Mahallesi'nde evlerini su basan vatandaşlarla görüşen Başkan Oktay'ın beraberindeki ekip, vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı.

Mesai gözetmeden belediye personelinin, vatandaşlarının yaralarını sarmak için çalıştığını dile getiren Oktay, “Yaşadığımız yangın sonrası ormanlarımız büyük oranda kül oldu. Maalesef ki İçmeler Mahallesi'nde çok ciddi bir yağmur oldu. 24 saatte 145 kilogram üzerinde yağmur neticesinde özellikle yanan ormanlık alanlarda tomruklar, ağaç gövdeleri, ağaç dalların oluşturduğu setlerle üzücü bir durumla karşı karşıya kaldık. İlk belirlemelerimize göre 50'nin üzerinde hanede ciddi zarar söz konusu. 90 civarında başvuru oldu. Belediye olarak tamamına cevap verdik. Ekiplerimiz 24 saat esaslı olmak üzere bir an önce yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için tüm gücüyle çalışmakta. Burada Muğla Büyükşehir Belediyemiz de MUSKİ ile birlikte destek vermekte. Bir an önce ormandan gelen toprakların temizliğini sağlayıp tekrar halkın kullanımına sunacağız” dedi.



Setler konusu görüşülüyor

Tekrar bir yağış olması durumunda alınacak önlemlere ilişkin olarak ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını söyleyen Oktay, “Bir an önce belirli noktalarda setler oluşturarak en azından önümüzdeki yağmurların su taşkını yaşatmaması için çalışma içindeyiz” dedi.

