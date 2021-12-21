2022 KYK kredi ve bursları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Gece saatlerinde Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botuna alınarak kurtarılan göçmenler, karaya çıkarıldı. 6 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.