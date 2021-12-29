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Otobüslerde hem denetim, hem maske dağıttılar Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi yolcu otobüslerinde hem denetim yapıyor, hem de maske ve broşür dağıtıyor.

İHA

Otobüslerde hem denetim, hem maske dağıttılar Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi yolcu otobüslerinde hem denetim yapıyor, hem de maske ve broşür dağıtıyor.

Yeni yıl öncesi Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde denetim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu terminalinde otobüslerde yolculuk yapan vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Vatandaşlara yolculuk öncesi maske ve broşür dağıtan trafik şube ekipleri, otobüs şoförlerini de uyardı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, yeni yıl nedeniyle şehirlerarası yolcu trafiğinin arttığını dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın güvenli bir seyahat edebilmesi için öncelikli olarak Covid19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uymaları şart. Bunun yanında yolcu otobüslerinde kış lastiği, emniyet kemeri gibi rutin uyarılarımızı da yapıyoruz. Emniyet kemeri her yıl 13 binden fazla vatandaşımızın hayatını kurtarıyor. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azaltır. Özellikle şehirlerarası yolcu taşıyan sürücülerimizin çok sayıda canın kendilerine emanet edildiğinin bilincinde hareket etmesi konusunda ekiplerimiz tarafından sık sık uyarılıyorlar. Hız limitini aşmama, kış lastiği, emniyet kemeri takma ve cep telefonu ile konuşmamaları konusunda sık sık uyarılarımızı yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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