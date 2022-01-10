Ortaca ve Seydikemer’de 327 üreticiye destek

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında Ortaca ve Seydikemer’de toplamda 327 üreticiye, 14 ton arı yemi, 7 bine yakın zeytin fidanı ve 20 tona yakın gübre dağıtımı yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında Arı Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı Ortaca ve Seydikemer’de toplamda 327 üreticiye. Toplamda 14 ton arı yemi, 7 bine yakın zeytin fidanı ve 20 tona yakın gübre dağıtımı yapıldı.

Ortaca’da 188 arıcıya törenle 14 ton arı yemi dağıtıldı. Törene İl Müdürü Barış Saylak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Belediye Başkan Yardımcıları Fedai Kılıç, Ferruh Atabey, İl Müdürü Yardımcısı Erizan Yılmaz, İlçe Müdürü Okan Bilgiç, Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Metin, MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Esnaf ve Kefaret Odası Başkanı Hüsamettin Karaşahin, Şoförler Odası Başkanı Halil Erpek ile arıcılar katıldı.

Seydikemer’de ise 139 üreticiye 7 bine yakın zeytin fidanı ile 20 ton kadar gübre dağıtıldı. Törene İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, İlçe Müdürü Engin Maraşlı, FethiyeSeydikemer Süt Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Tokmak ile üreticiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.