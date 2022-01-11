ADAK-SAR ilk genel kurulunu yaptı Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK-SAR) ilk kongresini yaparken Erol Kütahya tekrar dernek başkanlığına seçildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADAK-SAR ilk genel kurulunu yaptı Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK-SAR) ilk kongresini yaparken Erol Kütahya tekrar dernek başkanlığına seçildi.

İHA

ADAK-SAR ilk genel kurulunu yaptı Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK-SAR) ilk kongresini yaparken Erol Kütahya tekrar dernek başkanlığına seçildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde doğal afetlerde arama kurtarma görevi yürütecek olan ve gönüllülük esasına dayalı hizmet yürütecek olan Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği ilk olağan genel kurulunu yaptı.
ADAKSAR genel kurulunda kurucu yönetim kurulu başkanı Erol Kütahya tekrar başkanlığa seçilirken, yönetim kurulunda Rana Şat, Nermin Sözeri, Mehmet Alsan, Zeynep Kara, Pelin Anıl Özer, Abdullah Şenol Şengür yer aldı. Denetim kuruluna ise Ramazan Erter, Umut Tekerek ve Fatih Çavuş seçildi.
ADAKSAR Başkanı seçilen ve aynı zamanda İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Erol Kütahya, “Amacımız afetlerde gönüllük esasına dayalı arama kurtarma faaliyeti yürütmek. Bölgemiz birinci derecede deprem bölgesi olması nedeniyle diğer arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek ve kurumlarla işbirliği içinde bu çalışmaları yürütmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taciz şüphelisi tesisatçı, savcının itirazı üzerine bu kez tutuklandı
YEREL HABERLER Taciz şüphelisi tesisatçı, savcının itirazı üzerine ...
Menteşe'de 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Menteşe'de 24 saatte metrekareye 100 kilogram ...
Marmaris Belediyesi ekipleri yağmur nöbetinde
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi ekipleri yağmur nöbetinde
Yıkılarak taşkına neden olan derenin istinat duvarına müdahale edildi
YEREL HABERLER Yıkılarak taşkına neden olan derenin istinat duvarına ...
Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı
YEREL HABERLER Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, ...
Bodrum’da kırmızı alarm: Ekipler teyakkuza geçti, 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da kırmızı alarm: Ekipler teyakkuza geçti, ...
Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, sağanak yağışın ...
Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı
Bodrum yine kabusu yaşıyor Yollar kapandı, evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Bodrum yine kabusu yaşıyor Yollar kapandı, evler ...
Mine Söğüt Muğla’da okurlarıyla buluştu Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi Kitap Kulübü, Gazeteci Yazar Mine Söğüt ile Muğlalı okurları bir araya getirdi.
YEREL HABERLER Mine Söğüt Muğla’da okurlarıyla buluştu Muğla ...
Büyükşehir sağlık hizmetleriyle vatandaşın kapısını çalıyor Evde Bakım ve Hasta nakil hizmetleri ile vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde binlerce vatandaşın evine sağlık hizmeti götürdü.
YEREL HABERLER Büyükşehir sağlık hizmetleriyle vatandaşın kapısını ...
11 ayrı suçtan aranıyordu, JASAT yakaladı 11 ayrı suçtan aranan şüpheli Fethiye Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Dalaman’da düzenlenen operasyon ormanlık alanda saklandığı barakada ile yakalandı.
YEREL HABERLER 11 ayrı suçtan aranıyordu, JASAT yakaladı 11 ayrı ...
Kötekli’ye ‘Polis Noktası’ için protokol imzalandı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Kötekli Mahallesine polis noktası açılması için protokol Üniversite Rektörü ile Menteşe Kaymakamı arasında imzalandı.
YEREL HABERLER Kötekli’ye ‘Polis Noktası’ için protokol ...
Marmaris- İçmeler kara yolunda heyelan
YEREL HABERLER Marmaris- İçmeler kara yolunda heyelan
Marmaris’te aşırı yağış derenin istinat duvarını yıktı Yağmur suları caddeyi göle çevirdi
YEREL HABERLER Marmaris’te aşırı yağış derenin istinat duvarını ...
Muğla 2021’de 1 milyon 83 bin yabancı turist ağırladı Pandemi öncesi Yıllık 3 milyon 300 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2021 yılında 1 milyon 83 bin 589 yabancı turist ağırladı.
YEREL HABERLER Muğla 2021’de 1 milyon 83 bin yabancı turist ...
Başkan Aras, su taşkını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Aras, su taşkını yaşanan bölgelerde ...
Menteşe’de yağışlar yayla yolunu kapattı Menteşe ilçesinde bir haftadır devam eden yağışlar sonrası Karabağlar Yaylasına Sanayi girişinden ulaşım kapatılırken, Ortaköy’e gidecek vatandaşlar Denizli yoluna yönlendiriliyor
YEREL HABERLER Menteşe’de yağışlar yayla yolunu kapattı Menteşe ...
İçmeler’de heyelan yolu kapattı
YEREL HABERLER İçmeler’de heyelan yolu kapattı
Marmaris Belediyesi, sağanak yağışlar sonrası gece gündüz çalışıyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi, sağanak yağışlar sonrası gece ...
Datça Esnaf Odası'nda mevcut başkan Demirtaş güven tazeledi
YEREL HABERLER Datça Esnaf Odası'nda mevcut başkan Demirtaş güven ...
Valizinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Valizinden uyuşturucu çıktı
Bodrum'da sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu ...
Marmaris açıklarında batmak üzere olan bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında batmak üzere olan bottaki 39 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.