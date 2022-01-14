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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.
Muğla genelinde kaçak içki ve sigaraya yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Datça'da bir eve baskın düzenledi. Datça’nın Emecik Mahallesi’ndeki bir evde M.Ö. ve M.S. isimli 2 şahsın kaçak içki üretip sattığını tespit eden, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda kaçak şarap, rakı, viski, votka ve yapımlarında kullanılan aparatlar ile sigara makaronları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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