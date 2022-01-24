Fethiyespor kötü fren yaptı

FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup olan lider Fethiyespor'un 7 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi sona erdi. Grupta 46 puanda kalan lacivert-beyazlılar, 40 puana ulaşan rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkarma fırsatını kaçırırken, 6 puanlık maçı kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.
Sezonun ilk yarısında evinde 5-1 mağlup ettiği Esenler Erokspor'a bu kez diş geçiremeyen Fethiye temsilcisi ligde çıktığı 19'uncu maçında 3'üncü yenilgisini de deplasmanda tattı. Fethiyespor, cumartesi günü konuk edeceği Play-Off hattındaki İçel İdmanyurdu'nu yenerek kaybıdını telafi edip iç sahada 11'de 11 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-01-24 11:39:01
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