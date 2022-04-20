Muğla Büyükşehir, Köy Enstitülerinin 82’nci kuruluş yılını kutladı Muğla Büyükşehir Belediyesi Köy Enstitülerinin 82’nci kuruluş yıldönümü anısına etkinlik düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin en önemli projelerinden birisi olan ve okullara öğretmen yetiştirilmesi amacıyla 17 Nisan 1940’ta kurulan Köy enstitülerinin 82’nci kuruluş yıldönümü anısına etkinlik düzenledi.

Köy enstitülerinin sadece öğretmen değil, terzi, yapı ustası gibi birçok sanatçı yetiştirdiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Cumhuriyet döneminin eğitimdeki aydınlanmasına baktığımız zaman köy enstitülerinin ne kadar önemli olduğunu, cumhuriyetin gelişmesinde çağdaş, laik kalkınmış bir ülke olma noktasında yarar sağladıklarını biliyoruz. Köy enstitüleri sadece öğretmen yetiştirmiyordu. Sanatçı oluyordu, terzi oluyordu, yapı ustası oluyordu. Köyüne geldiğinde köyün kalkınma noktasında el birliği ile cumhuriyetin aydınlanmasında ve bugünlere gelmesinde büyümesinde çok büyük emekleri geçmişti” dedi.

Köy enstitülerinin sadece 14 yıl açık kaldığını, 1954 yılında kapatıldığını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, köy enstitülerinin köylünün üretmesi için çok önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Köy enstitülerinin eğitim sistemi ile Dünyada direk olarak eşleşen başka bir eğitim sistemi olmadığını ifade eden Başkan Gürün, “Bizler, köy enstitüleri neden 14 yıl açık kalmış, niye ortadan kaldırılmış gibi konuları tartışmak yerine, köy enstitülerinden çıktı olarak nasıl bir sitemi kurmamız gerektiğini düşünmeliyiz. O yokluk içerisinde bunu düşünen ve köy enstitüleri ile ülkeye çok değerli yazarlar, çizerler ve politikacılar yetiştiren bu sistemi nasıl çağdaş bir şekilde revize edebileceği ile ilgili fikir üretmemiz gerekiyor ve hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.