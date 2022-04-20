Marmaris’te çocukların yeni eğlencesi kuru fıskiye havuzu oldu

Marmaris’te özellikle yaz mevsiminde yoğunluğun yaşandığı Türkmenistan Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. Kuru fıskiye havuzu çocukların ilgi alanı oldu.



Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park alanları oluşturan Marmaris Belediyesi, Türkmenistan Parkı’nda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Marmaris’te vatandaşların çocuklarıyla birlikte en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan Türkmenistan Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. İki adet dairesel oturma grubu daha yapılan parkta bir de çocuklar için kuru fıskiye havuzu yapıldı.



Daha önceki yıllarda parkta 06 ve 612 yaş oyun alanları genişleterek yeni oyuncaklar eklemiş ve oturma grupları da genişletilmişti. Bu çalışmalar da yeterli gelmeyince Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2. kez kolları sıvadı. Vatandaşların alandan daha iyi faydalanabilmesi için iki adet ahşap görünümlü dairesel oturma grubunun yanı sıra zemine de kuru fıskiye havuzu monte edildi. Şimdiden büyük ilgi gören havuzda çocuklar sıcak yaz günlerinde suyla oynamanın tadını çıkartacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.