Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11´de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz´de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça´nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-04-25 19:48:32



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