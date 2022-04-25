'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2)

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da kar payı vaadiyle birçok kişiden toplamda 80 milyon lira topladığı ileri sürülen firma sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel ile babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G., Cahit G. ve eski çalışanı Deniz B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alev Yücel tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-25 23:20:42



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