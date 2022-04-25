Bodrum'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayında 1 tutuklama Firma sahibi Alev Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konut kiralama ve inşaat işi yapan bir firmanın kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden firma sahibi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, ilçede emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığı öğrenilen bir firma, vatandaşlardan para toplayıp 15 günde bir kardan pay vereceğini taahhüt etti. Vatandaşlardan 20 bin ila 150 bin TL para topladığı iddia edilen firma yetkilileri, bir süre ödemeleri düzenli yaptı. İlerleyen süreçte firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan bazı vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Firma yetkilileri hakkında 20’den fazla suç duyurusu yapıldı. Mağdurlar, firmanın yüzlerce kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti. Dolandırıcılık mağduru olduklarını iddia eden çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Firma sahibi Alev Y. ile babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G., Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ardından mağdur olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen firmanın eski çalışanı D.B. de bu sabah gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alev Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firma yetkilisi Alev Y.’nin hesaplarının bloke edildiği, gayrimenkul ve araçlarına şerh konulduğu bildirildi. Ayrıca Alev Y.'nin 2 milyon TL’ye satın aldığı 3 deveye de el konulduğu öğrenildi.

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