Yatağan’da ‘YÖGEP’ semineri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ semineri Yatağan’da okul yöneticilerinin katılımı ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ çerçevesinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen YÖGEP semineri Yatağan’da başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan’da düzenlenen öğretmen ve okul yöneticilerinin Mesleki Gelişim Semineri Açılış Programı'na konuşmacı olarak katıldı. Yatağan Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve okul müdürlerinin katıldığı seminerde tüm okul yöneticileri için 120 saatlik bir eğitim programı hazırlandı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul ikliminin güçlü hale gelmesinde, okul yöneticilerinin ‘liderlik’ rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekti. İl Müdürü Emre Çay, “Okul müdürünün yöneticilik ve iletişim becerilerinin güçlü olması gerekiyor. Öncelikle okul müdürünün kurumunda tüm öğretmenleriyle ve çalışanlarıyla birlikte aile ortamını sağlaması ve huzurlu bir eğitim ortamını oluşturması, okuluna, öğretmenlerine, öğrencilerine, velilerine liderlik etmesi gerekiyor” dedi.

YÖGEP Projesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Bakanlık politikaları doğrultusunda öğretmenin güçlendirilmesi adına geliştirilen uygulama stratejilerinden biri olduğunu ifade eden İl Müdürü Çay, “Öğretmenin güçlendirilmesi, Yönetici Geliştirme Programı'nın amaçları arasında ilk sırada yer alıyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin güçlendirilmesi, mesleki gelişimlerine olanak sağlarken toplumsal statülerinin yükselmesine, öğrenci motivasyonu ve başarı artışına da katkı sağlayacaktır" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanununun önemine değinen İl Müdürü Emre Çay, “Öğretmenlik Meslek Kanununun yürürlüğe girmesiyle 60 yıllık özlem sona ermiş oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu bugün eğitim camiamız için çok büyük bir kazançtır. Artık bir öğretmen olarak meslektaşlarım kendi kanunlarıyla belirlenmiş haklara sahip oldu. Ayrıca Türkiye, öğretmenlerine yönelik özel kanunu olan OECD ülkeleri arasına da girmiş oldu” dedi.

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