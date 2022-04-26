Yatağan’da ‘YÖGEP’ semineri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ semineri Yatağan’da okul yöneticilerinin katılımı ile başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatağan’da ‘YÖGEP’ semineri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ semineri Yatağan’da okul yöneticilerinin katılımı ile başladı.

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan 'Yönetici Geliştirme Programı' çerçevesinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen YÖGEP semineri Yatağan'da başladı.

Yatağan’da ‘YÖGEP’ semineri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ semineri Yatağan’da okul yöneticilerinin katılımı ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ çerçevesinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen YÖGEP semineri Yatağan’da başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan’da düzenlenen öğretmen ve okul yöneticilerinin Mesleki Gelişim Semineri Açılış Programı'na konuşmacı olarak katıldı. Yatağan Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve okul müdürlerinin katıldığı seminerde tüm okul yöneticileri için 120 saatlik bir eğitim programı hazırlandı.
Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul ikliminin güçlü hale gelmesinde, okul yöneticilerinin ‘liderlik’ rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekti. İl Müdürü Emre Çay, “Okul müdürünün yöneticilik ve iletişim becerilerinin güçlü olması gerekiyor. Öncelikle okul müdürünün kurumunda tüm öğretmenleriyle ve çalışanlarıyla birlikte aile ortamını sağlaması ve huzurlu bir eğitim ortamını oluşturması, okuluna, öğretmenlerine, öğrencilerine, velilerine liderlik etmesi gerekiyor” dedi.
YÖGEP Projesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Bakanlık politikaları doğrultusunda öğretmenin güçlendirilmesi adına geliştirilen uygulama stratejilerinden biri olduğunu ifade eden İl Müdürü Çay, “Öğretmenin güçlendirilmesi, Yönetici Geliştirme Programı'nın amaçları arasında ilk sırada yer alıyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin güçlendirilmesi, mesleki gelişimlerine olanak sağlarken toplumsal statülerinin yükselmesine, öğrenci motivasyonu ve başarı artışına da katkı sağlayacaktır" dedi.
Öğretmenlik Meslek Kanununun önemine değinen İl Müdürü Emre Çay, “Öğretmenlik Meslek Kanununun yürürlüğe girmesiyle 60 yıllık özlem sona ermiş oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu bugün eğitim camiamız için çok büyük bir kazançtır. Artık bir öğretmen olarak meslektaşlarım kendi kanunlarıyla belirlenmiş haklara sahip oldu. Ayrıca Türkiye, öğretmenlerine yönelik özel kanunu olan OECD ülkeleri arasına da girmiş oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ceylan, yayla yollarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ceylan, yayla yollarında incelemelerde bulundu
Abramovic’in lüks yatı Eclipse Marmaris’ten ayrıldı
YEREL HABERLER Abramovic’in lüks yatı Eclipse Marmaris’ten ayrıldı
Fethiye’de ilk defa Enderun usulü teravih kılındı
YEREL HABERLER Fethiye’de ilk defa Enderun usulü teravih kılındı
Büyükşehir Karikatür yarışmasının teması ‘Orman Yangınları’ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası olarak bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının başvuruları devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir Karikatür yarışmasının teması ‘Orman ...
Köyceğiz’de köy çocukları tiyatro ile buluştu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de köy çocukları tiyatro ile buluştu
1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğün, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile ata tohumları domates, biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 1 milyon 153 bin fidenin dağıtıma başladı.
YEREL HABERLER 1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor Muğla Tarım ve ...
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Dengiz: Oda fiyatları 10 bin euro'ya kadar çıktı
YEREL HABERLER Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Dengiz: Oda ...
Köyceğiz’de çiftçilere bitki koruma konusunda eğitim verildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de çiftçilere bitki koruma konusunda eğitim ...
AK Partili Gökcan, “Fethiye halkı bunu hak etmiyor” “Ölüdeniz yolunun üç yıldır bitirilmemesini eleştirdi”
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan, “Fethiye halkı bunu hak ...
Bodrum'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayında 1 tutuklama Firma sahibi Alev Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Bodrum'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayında 1 ...
'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2)
YEREL HABERLER 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka ...
Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Milas Dörttepe Mahallesi sakinleri bozuk yollardan dertli
YEREL HABERLER Milas Dörttepe Mahallesi sakinleri bozuk yollardan ...
Müftülük personeline deprem eğitimi Muğla İl Müftülüğü personeline Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından tatbikat ile deprem eğitimi verildi.
YEREL HABERLER Müftülük personeline deprem eğitimi Muğla İl ...
Muğla Müftüsüne yurtdışı görevi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yurtdışı vaaz irşad görevi nedeniyle Belçikaya gitti.
YEREL HABERLER Muğla Müftüsüne yurtdışı görevi Muğla İl Müftüsü ...
Aydın, Denizli ve Muğla’nın Tıp öğrencileri Genetik sempozyumunda buluştu Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Avrupalı Tıp Öğrencileri Topluluğunun Aydın, Denizli ve Muğla Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile Genetik Sempozyumunda bir araya geldi.
YEREL HABERLER Aydın, Denizli ve Muğla’nın Tıp öğrencileri Genetik ...
Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'ne saldırı
YEREL HABERLER Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı ...
Belediyenin iftar programları devam ediyor
YEREL HABERLER Belediyenin iftar programları devam ediyor
İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir’den
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı ...
KOZMER’den Bitkisel Üretim ve Doğal Kozmetik üretimi eğitimi
YEREL HABERLER KOZMER’den Bitkisel Üretim ve Doğal Kozmetik üretimi ...
'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi
YEREL HABERLER 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka ...
Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı Firma sahibinin 3 devesine el konuldu
YEREL HABERLER Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı Firma ...
Bebek ve çocuklarda bu vitaminlerin eksikliğine dikkat “Vitamin, hızlı büyüme dönemlerinde çok önemli”
YEREL HABERLER Bebek ve çocuklarda bu vitaminlerin eksikliğine ...
Golf Turu'nun galibi Bodrum oldu
YEREL HABERLER Golf Turu'nun galibi Bodrum oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.