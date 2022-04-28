Büyükşehir masa tenisi takımı Türkiye şampiyonu oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı Karaman’da düzenlenen turnuvada 24 takım arasında Türkiye Şampiyonu oldu.

2326 Nisan 2022 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen Küçükler Takımferdi Türkiye masa tenisi şampiyonası sona erdi. Dört gün süren şampiyonaya değişik illerden 24 takım katıldı. Şampiyonada Ali Eren Ulusakarya, Metehan Zabir ikilisinden oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Erkek Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. Turnuvada Çorum Belediyespor ikinci olurken, Selçuklu Belediyespor üçüncü oldu.

Daha önceden de Çorum’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi yıldızlar en iyi 16’lar turnuvasında Büyükşehir sporcusu Ali Eren Ulusakarya Türkiye üçüncüsü oldu. Büyükşehir sporcusu Çorum’da düzenlenen turnuvanın ardından Kırşehir’de düzenlenen masa tenisi yıldızlar takımferdi Türkiye şampiyonasında Ali Eren Ulusakarya Türkiye üçüncüsü olmuştu.

Başkan Gürün: Evlatlarımızla gurur duyuyoruz

Katıldıkları turnuvalarda büyük başarılar elde eden ve Muğla’yı gururlandıran sporcuların ziyaretlerinden çok mutlu olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini vurguladı. Başkan Gürün; “Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın sporla ilgilenmesini sağlamak, ilimizdeki yetenekleri keşfetmek ve ilimizi, ülkemizi ulusal, uluslararası turnuvalarda temsil edecek nesillerin yetişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Okçuluk, masa tenisi, satranç ve daha birçok spor dalında evlatlarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Masa tenisinde Türkiye Şampiyonu olan Ali Eren Ulusakarya ve Metehan Zabir’i tebrik ediyor, bizlere yaşattıkları gurur için iki sporcumuza da teşekkür ediyorum” dedi.

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