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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

İHA

12. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 400 ila 600 lira arasında satışa sunuldu.

Yeşil Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Muğla Milletvekili Süleyman Girdini, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluştu. Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken yeşil doğası ve eski mimarisiyle dikkat geçen mahalle meydanına, dastar ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarı ise kilosu 400 ila 600 liradan satışa sunuldu.
Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan, gazetecilere, pandemi nedeniyle iki yıllık aranın ardından festivali tekrar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Festivale yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Arıcan, kuzugöbeği mantarının az olması nedeniyle kilosunun 400 ila 600 lira arasında satışa sunulduğunu kaydetti. Açılış töreninin ardından katılımcılara kuzugöbeği mantarından yapılmış, mantar çorbası ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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