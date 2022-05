Köyceğiz’de 'Trafik Güvenliği Günü' etkinliği

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi Günü, 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanması nedeniyle Köyceğiz Dörtyol Mevkiinde etkinlik düzenlendi. Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, trafik kurallarına uymaları, trafik kazalarında can kaybının yaşanmaması, trafik denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesi, sürücülerin kural ihlallerinin en aza indirilmesi çerçevesinde, Köyceğiz’de, Köyceğiz Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten'in ve polis, jandarma personelinin katılımları ile 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganı ile ilçede etkin olarak kullanılması ve tanıtılması gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliği 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', sürücüleri emniyet kemeri kullanımına teşvik edilmesi için 'Bi Hareketine Bakar Hayat', 'Kemerinle Yol Ver Hayata' , 'Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiyiz' sloganlarının etkin olarak kullanılması için sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte sürücülerin çocuklarına ve yaya yolunu kullanan çocuklara şapka, düdük ve şeker dağıtımı yapıldı.

