Fethiyespor Play-Off sınavında

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FETHİYE (Muğla), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı verdiği normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fethiyespor, yarın Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Of İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Fethiyespor, rakibiyle 17 Mayıs Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Taraftarının meşaleli desteğiyle Trabzon'a uğurlanan lacivert-beyazlılar, ligde deplasmanda 4-0 yendiği Karadeniz ekibine evinde 3-2 mağlup olmuştu. İki maç sonunda puan eşitliği yaşanması halinde gol averajına bakılacak. Eşitlik bozulmazsa önce uzatma dakikaları, sonra seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 kozlarını paylaşacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2022-05-11 11:55:29



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