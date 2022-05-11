Muğla’ya 1 milyon İngiliz turist bekleniyor Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaretinde MUğla'ya bu yıl yaklaşık 1 milyon İngiliz turistin gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Çeşitli gezi ve incelemelere katılmak üzere Muğla’ya gelen Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

Muğla hakkında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’a bilgiler veren Vali Orhan Tavlı, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında Muğla’nın yöresel lezzetlerinin de oldukça zengin olduğunu ifade etti.

Muğla’nın huzurlu, güvenli ve misafirperver bir şehir olduğunu söyleyen Vali Orhan Tavlı, yoğun turizm sezonuna kış boyunca hazırlandıklarını, hali hazırda otellerin doluluk oranının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Muğla’da İngiliz ve diğer yabancı misafirlere hitap edecek çok fazla seçenek bulunduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezleri olarak kabul edilen Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi ilçeleri ve alternatif turizm çeşitleriyle her zevke uygun tatil yapma imkanıyla beklentileri fazlasıyla karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Muğla’ya gelen misafirlerin huzuru ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdikleri kaydeden Vali Orhan Tavlı, pandemi döneminde de gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Muğla’da turizmin yanında tarım ve ticaret alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Orhan Tavlı, arı ürünleri, çam balı, zeytinyağı ve tıbbı aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi ve ARGE İnovasyon Merkezi için çalışmalar gerçekleştirdikleri ifade etti.

Muğla’da son yıllarda sağlık turizmi konusunda da önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Orhan Tavlı, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinden dolayı Muğla’nın antik dönemden bu yana sağlık merkezi potansiyeli olduğunu, Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda dünyadaki ilk tıp okulunun Muğla’da olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, bu yıl 1 milyondan fazla İngiliz vatandaşının tatil için Muğla’ya gelmesini bekledikleri, İngilizlerin Muğla ve Türkiye’yi çok fazla sevdiklerini söyleyerek, misafirperverliğinden dolayı Vali Orhan Tavlı’ya teşekkür etti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’un Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaretinde Konsolosluk görevlileri, İngiltere Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan hazır bulundu.

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