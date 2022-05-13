Milas Ovakışlacık Okulu kütüphanesi törenle açıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Ovakışlacık İlk/Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphane düzenlenen tören ile açılarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Okul Müdürü Salih Serin, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Kütüphanenin açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü Salih Serin geçmişimizde ve günümüzde elde ettiklerimizi, biriktirdiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktarmak için en önemli araçlar kütüphanelerdir diyerek kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Ovakışlacık öğrencilerinin hazırlamış oldukları müzikli gösterisinin izlenmesi sonrasında törene katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Okul Müdürü Salih Serin ve öğrenciler tarafından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Tören, kütüphanenin gezilmesi ve öğrenciler kütüphanelerinde ilk kitaplarını okuması ile sona erdi.

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