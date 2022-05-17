Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içindeki 65 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-05-17 19:07:43



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