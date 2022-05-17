Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, hakkında farklı suçlardan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., karayolunda denetim yapan jandarma tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güvercinlik Yol Kontrol Noktasında yapılan denetimde cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-17 20:24:20



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